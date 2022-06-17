Людмила Кіченок: «Півфінал Roland Garros не став несподіванкою»
Людмила Кіченок в парі з Остапенко вийшли в фінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Україно-латвійський дует проводять перший спільний старт на траві
Людмила Кіченок та Олена Остапенко / Фото - XSPORTУкраїнка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко вийшли фінал парного турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
Кіченок і Остапенко в 1/2 -й обіграли чешку Люцію Градецкую та індуску Саню Мірзу з рахунком 7:6, 7:6.
Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Доля обох сетів вирішувалася на тай-брейках.
Людмила і Олена вперше грають разом на траві і проведуть другий фінал на рівні WTA. У поточному сезоні тенісистки зіграли у фінальному матчі турніру в Досі (Ктарар).
Нагадаємо, раніше Кіченок і Остапенко програли в півфіналі парного Roland Garros-2022.
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