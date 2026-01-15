Людмила Кіченок вийшла до фіналу турніру в Аделаїді
Українка зіграє за 25-й титул у парному розряді
25 хвилин тому
Українська тенісистка Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик вийшли до фіналу парного розряду турніру WTA 500 в Аделаїді.
У півфіналі вони перемогли Еллен Перес (Австралія) та Демі Схюрс (Нідерланди) з рахунком 6:2, 3:6, 10:7.
Кіченок вийшла у свій 25-й фінал у парному розряді на рівні WTA.
У фіналі українсько-американський дует зіграє проти пари Катержина Синякова (Чехія) та Чжан Шуай (Китай). Фінали парного розряду заплановані на суботу, 11 січня.
Нагадаємо, Людмила Кіченок відправила додому росіянок на старті парного турніру в Аделаїді.
Поділитись