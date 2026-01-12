Людмила Кіченок відправила додому росіянок на старті парного турніру в Аделаїді
Доля матчу вирішилася на тай-брейку
близько 1 години тому
Людмила Кіченок / Фото - Суспільне
Українська тенісистка Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик успішно почали виступи на парному турнірі WTA 500 у Аделаїді.
Людмила та Дезіре з рахунком 4:6, 6:4, 10:6 перемогли нейтральних спортсменов із росії Ірину Хромачову та Олександру Панову.
Матч тривав 1 годину і 32 хвилини. З цей час українсько-американський дует подав 1 раз навиліт, зробив 1 подвійну помилку і використав 3/4 брейк-пойнтів.
Нагадаємо, українка Юлія Стародубцева перемогла на старті кваліфікації Australian Open.