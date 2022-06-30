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Людмила Кіченок з Остапенко вийшли в другий раунд Wimbledon

Україно-латвійський дует переміг у трьох сетах
Теніс Grand Slam
16:47
Людмила Кіченок з Остапенко вийшли в другий раунд Wimbledon
Фото: j48tennis.net

Людмила Кіченок та Єлена Остапенко на старті Wimbledon перемогли Осеан Додан та Тат’яну Марію 2:6, 7:5, 6:3.

За 1 годину 45 хвилин на корті україно-латвійська пара виконала 1 ейс, реалізувала 3 брейк-поінти з одинадцяти та 7 разів помилилася при подачі. Німецько-французький дует тричі подав навиліт, припустилася 7 «подвійних» та зробила 3 ейси.

Нагадаємо, що сестра Людмили Надія Кіченок також вийшла в наступний раунд трав’яного Шолому.

Олег Шумейко-молодший
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Олена Остапенко Людмила Кіченок

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