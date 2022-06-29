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Українка і Олару виграли в двох сетах
Українка і Олару виграли в двох сетах
22:28
У першому колі парного розряду Wimbledon українська тенісистка Надія Кіченок і румунка Іоанна-Ралука Олару виграли у гречанки Валентини Грамматікопулу і Пеангтарн Пліпеч з Таїланду з рахунком 6:2, 6:3.
Матч тривав 69 хвилин, протягом яких Кіченок і Олару не зробили жодного ейса і допустили одну подвійну помилку.
Також Кіченок і Олару реалізували чотири з десяти брейк-пойнтів.
У наступному колі українка і румунка зіграють з британками Алішею Барнетт і Олівією Ніколс.
Нагадаємо, Денис Молчанов програв на старті парного розряду Wimbledon.
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