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Українка і Олару виграли в двох сетах

Українка і Олару виграли в двох сетах
Теніс Grand Slam
22:28
Українка і Олару виграли в двох сетах

У першому колі парного розряду Wimbledon українська тенісистка Надія Кіченок і румунка Іоанна-Ралука Олару виграли у гречанки Валентини Грамматікопулу і Пеангтарн Пліпеч з Таїланду з рахунком 6:2, 6:3.

Матч тривав 69 хвилин, протягом яких Кіченок і Олару не зробили жодного ейса і допустили одну подвійну помилку.

Також Кіченок і Олару реалізували чотири з десяти брейк-пойнтів.

У наступному колі українка і румунка зіграють з британками Алішею Барнетт і Олівією Ніколс.

Нагадаємо, Денис Молчанов програв на старті парного розряду Wimbledon.

Карен Агабекян
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Надія Кіченок Wimbledon

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