Денис Сєдашов

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2 ATP) зізнався, що після невдалих матчів намагається не заходити в соціальні мережі — через потік негативу, який може серйозно вплинути на емоційний стан. Слова наводить TNT Sports.

Так, мені писали образи. Це нормально: коли ти програєш, отримуєш багато повідомлень — частина з них хороші, частина дуже погані. Я навчився не заглядати в соцмережі після поразок, бо це справді впливало на мене. Карлос Алькарас

Тенісист зазначив, що особливо боляче сприймає негатив після ранніх вильотів із турнірів або невдалих матчів, які міг виграти.

Часом з цим важко впоратися. Але з досвідом я навчився просто не відкривати соцмережі, коли все йде не так. Як професійні спортсмени, ми маємо вміти тримати себе в руках. І я порадив би іншим теж уникати соцмереж у такі моменти — іноді люди можуть бути дуже жорстокими. Карлос Алькарас

Бєлінський поступився у фіналі турніру в Боснії і Герцеговині.