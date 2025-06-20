Олег Гончар

Дворазовий переможець турнірів Grand Slam та тренер нейтрального тенісиста з російським паспортом Андрія Рубльова (ATP 14) Марат Сафін не зможе поїхати на Wimbledon через відсутність візи. Про це повідомила його сестра, колишня перша ракетка світу Динара Сафіна, в ефірі YouTube-каналу «Лучший теннисный подкаст».

«У Рубльова та Сафіна все нормально. У Марата немає візи».

Сафін розпочав співпрацю з Рубльовим навесні 2025 року, допомагаючи тенісисту покращувати гру після низки невдалих виступів. Наразі невідомо, чи вплине відсутність тренера на підготовку Рубльова до турніру, який пройде з 30 червня по 13 липня у Лондоні.

Марат Сафін, окрім спортивної кар’єри, відомий як колишній депутат Державної думи РФ.

Як повідомлялося, п'ять українок виступлять у парному розряді Wimbledon.