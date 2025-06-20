5 українок виступлять у парному розряді Wimbledon
Надія Кіченок та Стародубцева виступлять у тандемі
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Організатори Wimbledon-2025 опублікували попередній список учасниць турніру у парному розряді. На змаганнях мають виступити 5 українських тенісисток:
Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія)
Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія)
Надія Кіченок (Україна) / Юлія Стародубцева (Україна)
Даяна Ястремська (Україна) / Бібіане Схофс (Нідерланди)
Нагадаємо, що в основі Wimbledon в одиночному розряді виступлять 4 українки – Ангеліна Калініна знялася з турніру.
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