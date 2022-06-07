Марченко програв в першому колі челленджера в Братиславі

Ілля поступився в трьох сетах супернику з четвертої сотні рейтингу ATP

Ілля Марченко / Фото: btu.org.ua

У першому колі челленджера в Братиславі (Словаччина) Ілля Марченко (ATP 247) програв румуну Філіпу Крістіану Жіяну (ATP 311) з рахунком 7:6, 2:6, 6:7.



Матч тривав 196 хвилин, протягом яких Марченко чотири рази подав навиліт проти п'яти ейсів у суперника. При цьому, румун не робив подвійних помилок, тоді як у українця їх було чотири.

Також Марченко реалізував 2 з 5 брейк-пойнтів проти 4 з 15 у опонента.

Нагадаємо, раніше Олексій Крутих кваліфікувався в основну сітку турніру в Братиславі.



