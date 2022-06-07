Марченко піднявся на 9 позицій, в топ-10 ATP без змін
Марченко програв в першому колі челленджера в Братиславі
Ілля поступився в трьох сетах супернику з четвертої сотні рейтингу ATP
Ілля Марченко / Фото: btu.org.ua
У першому колі челленджера в Братиславі (Словаччина) Ілля Марченко (ATP 247) програв румуну Філіпу Крістіану Жіяну (ATP 311) з рахунком 7:6, 2:6, 6:7.
Також Марченко реалізував 2 з 5 брейк-пойнтів проти 4 з 15 у опонента.
Нагадаємо, раніше Олексій Крутих кваліфікувався в основну сітку турніру в Братиславі.
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