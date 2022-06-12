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Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі

У фіналі кваліфікації українка обіграла мексикану Контрерас Гомес <br>
Теніс WTA
16:53
Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Леся Цуренко / Фото - Getty Images
Українська тенісистка Леся Цуренко (№116 WTA) вийшла в основний раунд турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).

У фіналі кваліфікації Цуренко впевнено переграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес (№162 WTA) з рахунком 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин. За цей час українка не оформила жодного ейса, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 4 з 8 брейкпойнтов.

Нагадаємо, в півфіналі кваліфікації Цуренко обіграла британку Емілі Епплтон (6:4, 6:4).
Володимир Кириченко
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Леся Цуренко Бірмінгем (WTA)

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