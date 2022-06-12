Цуренко вийшла в фінал кваліфікації турніру в Бірмінгемі
Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі
У фіналі кваліфікації українка обіграла мексикану Контрерас Гомес <br>
Леся Цуренко / Фото - Getty ImagesУкраїнська тенісистка Леся Цуренко (№116 WTA) вийшла в основний раунд турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
У фіналі кваліфікації Цуренко впевнено переграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес (№162 WTA) з рахунком 6:4, 6:2.
Матч тривав 1 годину 25 хвилин. За цей час українка не оформила жодного ейса, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 4 з 8 брейкпойнтов.
Нагадаємо, в півфіналі кваліфікації Цуренко обіграла британку Емілі Епплтон (6:4, 6:4).
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