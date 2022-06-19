Російська тенісистка відмовилася від рф заради Wimbledon

Дзаламідзе надалі представлятиме Грузію

Фото: j48tennis.net

Натела Дзаламідзе заявлена до парної сітки Wimbledon.



Росіянка, яка на Roland Garros грала під нейтральним прапором (саме так після санцій через напад на Україну виступають росіяни та білоруси), надалі виступатиме під стягом Грузії. Саме таке оновлення на офіційному сайті WTA. Дзаламідзе ніде ще не повідомляла про зміну громадянства.

Капітан збірної України не може зрозуміти, чому WTA та ATP дискримінують тисячу гравців заради росіян.