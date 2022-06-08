Маррей: «Моя ситуація трохи відрізняється від Надаля»
Маррей: «Не знаю, як у Федерера справи, але вірю, що він повернеться»
Британець висловився про майбутнє повернення швейцарця в тур
Колишня перша ракетка світу Енді Маррей висловився прес-службі ATP про майбутнє повернення Роджера Федерера в тур.
«Мені хотілося б побачити повернення Роджера. Завжди непросто знати, коли буде кінець кар'єри.
Звичайно, про це говорять вже багато років. Прийшов нове покоління, але Grand Slam виграють всі ті ж хлопці. Не знаю, як у нього справи, але вірю, що він повернеться. Не знаю, чи надовго, але я дійсно сподіваюся, що ми разом зіграємо ще на одному турнірі. Давно такого не було».
Енді Маррей розповів про свій стан здоров'я.
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