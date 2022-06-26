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Автоперегони. FIA World Touring Car Cup. Етап 3. Хунгароринг (Угорщина)

Маррей про рішення жертвувати призові українцям: «Це дає мені додаткову мотивацію»

Енді нагадав про проблеми українців
Теніс ATP
09:58
Маррей про рішення жертвувати призові українцям: «Це дає мені додаткову мотивацію»

Триразовий переможець турнірів «Великого шолома» Енді Маррей прокоментував рішення жертвувати призові з турнірів на допомогу українцям.

«Є сім'ї та діти, які намагаються покинути країну. Є сім'ї з зруйнованими будинками. Я подумав, що це добра справа. Це дає мені невелику додаткову мотивацію для виступів і перемог. Тому я вирішив це зробити».

Нагадаємо, раніше Маррей заявив, що розуміє позицію Wimbledon щодо відсторонення росіян і білорусів.


Карен Агабекян
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Енді Маррей

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