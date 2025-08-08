Мбоко та Осака знялися з WTA 1000 у Цинциннаті
Травма та зміна розкладу змусили тенісисток відмовитися від участі у престижному турнірі
близько 1 години тому
18-річна канадська тенісистка Вікторія Мбоко (WTA 24) та 27-річна японка Наомі Осака (WTA 49) знялися з турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Про це повідомило видання ВТУ.
Офіційна причина відмови Мбоко — травма зап’ястя, тоді як Осака пояснила своє рішення зміною розкладу.
7 серпня тенісистки змагалися у фіналі WTA 1000 у Монреалі, де перемогу здобула Мбоко. Завдяки високому рейтингу обидві мали пропускати перший раунд у Цинциннаті.
Відсутність Мбоко та Осаки призвела до змін у сітці турніру. У першому раунді відбудуться додаткові матчі: Іва Йович проти Солани Сіерри та Крістіна Букша проти Юань Юе.
