Володимир Кириченко

85-та ракетка світу канадійська тенісистка Вікторія Мбоко стала переможницею турніру категорії WTA 1000 у Монреалі (Канада).

У фіналі турніру Вікторія з рахунком 2:6, 6:4, 6:1 переграла у трьох сетах японку Наомі Осаку (WTA, 49).

Матч тривав 2 години 5 хвилин. За цей час Мбоко зробила чотири подачі навиліт, припустилася 13 подвійних помилок і реалізувала вісім із дев'яти брейк-пойнтів. На рахунку її суперниці один ейс, п'ять подвійних помилок та 6 реалізованих брейк-пойнтів із 13 зароблених.

Для 18-річної Мбоко це перший титул у професійній кар'єрі. Завдяки перемозі в турнірі канадійка підніметься на 25-й рядок рейтингу WTA.

Нагадаємо, Осака вперше за 3 роки зіграла у фіналі турніру WTA 1000.