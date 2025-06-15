Денис Сєдашов

Бельгійська тенісистка Елізе Мертенс (25 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 250 у Хертогенбосі (Нідерланди), здолавши у фіналі румунку Єлєну-Габріелу Русе (80 WTA) у двох сетах – 6:3, 7:6 (7:4).

Поєдинок тривав 1 годину 56 хвилин. Мертенс продемонструвала впевнену гру: виконала чотири ейси, реалізувала три з чотирьох брейкпойнтів та не припустилася жодної подвійної помилки. У Русе один ейс, сім подвійних і два реалізовані брейки з восьми можливих.

Цей титул став десятим у кар’єрі Мертенс і другим у 2025 році.

Ястремська зіграє з сіяною на старті турніру у Ноттінгемі.