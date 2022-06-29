Костюк зачехлила ракетку у другому колі Wimbledon
Молчанов програв на старті парного розряду Wimbledon
Українець разом зі своїм партнером поступилися в трьох сетах
18:27
У першому колі парного розряду Wimbledon український тенісист Денис Молчанов і казахстанець Андрій Голубєв програли іспанцеві Педро Мартінесу і австралійцю Джону-Патріку Сміту з рахунком 3:6, 6:7, 4:6.
Матч тривав 130 хвилин, протягом яких Молчанов і Голубєв зробили чотири ейси і допустили п'ять подвійних помилок.
Нагадаємо, раніше Леся Цуренко у другому раунді Wimbledon обіграла Ангеліну Калініну.
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