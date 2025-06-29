Монфіс оголосив ім’я нового тренера
Ним став Доріан Деклуа
26 хвилин тому
Фото: Getty Images
38-річний французький тенісист Гаель Монфіс (42 ATP) оголосив про початок співпраці з тренером Доріаном Деклуа, який приєднається до його команди на найближчих турнірах. Слова наводить L’Équipe.
Доріан прийшов допомогти мені на кілька тижнів. Він працюватиме зі мною на Вімблдоні, у Вашингтоні та Торонто. Після Торонто ми сядемо, підведемо підсумки й подивимось, як усе складається. Мені був потрібен тренер на короткий період — не обов’язково надовго. Просто, щоб отримати свіжий погляд, інший досвід, іншу чутливість.
Деклуа тимчасово замінить Мікаеля Тільстрьома.
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