Денис Сєдашов

38-річний французький тенісист Гаель Монфіс, який наразі посідає друге місце у світовому рейтингу, після поразки в першому колі турніру ATP-250 у Штутгарті поділився емоційною публікацією в соцмережах.

Монфіс поступився 20-річному американцеві Алексу Міхельсену — 6:4, 4:6, 6:3 — і з гумором та іронією звернувся до фанатів, які ставлять на нього гроші

Привіт усім! Це не фінансова порада, але ви серйозно?! Ви досі ставите на мене? Перший турнір на траві, мій суперник — 20-річний хлопець, 35-й у світі, а ви ще вірите, що я виграю? Ви пишете, що я «нікудишній» — я сам це знаю! Але чому тоді ви досі мене підтримуєте на ставках? Це нелогічно, чесно! І взагалі — мої ноги вже багато разів ламались. Я зараз граю фактично з пошкодженою ногою. Тож… не надто сподівайтесь! Але й сильно не страждаю, вибачайте! А ще – на дворі 2025 рік, а ви досі згадуєте колір моєї шкіри? Яке це має відношення до тенісу? Я знаю, що я гарний – мені про це кажуть мама і дружина. Ну а якщо вам я не до вподоби – що ж, буває Гаель Монфіс

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