«Це був безцінний досвід». Маррей про роботу з Джоковичем і перспективи тренерства

Легендарний британський тенісист Енді Маррей поділився своїми майбутніми планами щодо тренерської кар'єри. У травні цього року він завершив співпрацю з Новаком Джоковичем, з яким почав працювати минулого року. Слова наводить BBC Sport.

На даний момент я не планую починати тренерську кар'єру відразу після завершення своєї гравецької кар'єри. Але у мене була унікальна можливість поучитися від одного з найвизначніших спортсменів усіх часів.

Робота з командою виглядає зовсім по-іншому, ніж коли ти головна фігура в індивідуальному виді спорту. Тренер повинен працювати з фізіотерапевтами, тренерами, агентами, вміти правильно спілкуватися з гравцем і зрозуміти, що його мотивує до результатів.

Це було неймовірно цінне досвід для мене. Ми маємо декілька вдалих моментів поза кортом, хоча результати, можливо, не відповідали нашим очікуванням.