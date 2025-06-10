«Це був безцінний досвід». Маррей про роботу з Джоковичем і перспективи тренерства
Британець не планує ставати тренером найближчим часом
близько 2 годин тому
Легендарний британський тенісист Енді Маррей поділився своїми майбутніми планами щодо тренерської кар'єри. У травні цього року він завершив співпрацю з Новаком Джоковичем, з яким почав працювати минулого року. Слова наводить BBC Sport.
На даний момент я не планую починати тренерську кар'єру відразу після завершення своєї гравецької кар'єри. Але у мене була унікальна можливість поучитися від одного з найвизначніших спортсменів усіх часів.
Робота з командою виглядає зовсім по-іншому, ніж коли ти головна фігура в індивідуальному виді спорту. Тренер повинен працювати з фізіотерапевтами, тренерами, агентами, вміти правильно спілкуватися з гравцем і зрозуміти, що його мотивує до результатів.
Це було неймовірно цінне досвід для мене. Ми маємо декілька вдалих моментів поза кортом, хоча результати, можливо, не відповідали нашим очікуванням.
Щодо майбутньої тренерської діяльності Маррей зазначив:
Подивимося, що принесе майбутнє, але я не очікую на це в найближчий час.
Алькарас – самый молодой теннисист после Надаля, который дважды подряд выиграл Roland Garros.