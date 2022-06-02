Олександр Долгополов – про перехід на українську мову: «Ви бачили, що їх країна скоїла з нашою»
«Моя хата скраю». Олександр Долгополов розповів, що декілька тенісистів з росії підтримують війну в Україні
А більшість просто мовчить
Фото: tennisworldusa.org
Відомий український тенісист Олександр Долгополов в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» висловив свою точки зору, чому російські гравці мовчать про агресію рф в Україні:
Я думаю, що більшість не хочуть власного дискомфорту. Хочуть відсидітися і просто продовжувати своє нормальне життя, наче нічого не коїться. Частина може підтримувати. Наприклад, ми знаємо декількох, які, вважається, може підтримувати. Але більшість просто хочуть пересидіти, не втрачати російських контрактів, спонсорів. Не ризикувати щось висловлювати. Це позиція «моя хата скраю». Їх в Турі захистили, грати вони можуть, окрім Wimbledon (також і інших турнірів на території Великої Британії).
У нас є інформація щодо підтримки війни. Особисто я ні з ким не спілкуюся, але казали наші гравці, що є ця інформація. Можливо, немає доказів, чи це було в особистому спілкуванні. Я там не був, але знаю, що є такі, хто за. Якось так.
Долгополов не вважає правильним в медіапросторі спілкуватися мовою окупанта.
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