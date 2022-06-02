«Моя хата скраю». Олександр Долгополов розповів, що декілька тенісистів з росії підтримують війну в Україні

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Відомий український тенісист Олександр Долгополов в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» висловив свою точки зору, чому російські гравці мовчать про агресію рф в Україні:



У нас є інформація щодо підтримки війни. Особисто я ні з ким не спілкуюся, але казали наші гравці, що є ця інформація. Можливо, немає доказів, чи це було в особистому спілкуванні. Я там не був, але знаю, що є такі, хто за. Якось так.