Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Україна знову всміхається». L’Equipe, La Gazzetta dello Sport, A Bola – найбільші видання Європи в захваті
Зараз в ефірі
17:15
Мисливці на гігантських лобстерів
17:15
Мотоперегони. Rookies Cup. Гонка 10. Ред Булл Ринг

«Моя хата скраю». Олександр Долгополов розповів, що декілька тенісистів з росії підтримують війну в Україні

А більшість просто мовчить
Теніс ATP
15:06
«Моя хата скраю». Олександр Долгополов розповів, що декілька тенісистів з росії підтримують війну в Україні
Фото: tennisworldusa.org

Відомий український тенісист Олександр Долгополов в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» висловив свою точки зору, чому російські гравці мовчать про агресію рф в Україні:

Я думаю, що більшість не хочуть власного дискомфорту. Хочуть відсидітися і просто продовжувати своє нормальне життя, наче нічого не коїться. Частина може підтримувати. Наприклад, ми знаємо декількох, які, вважається, може підтримувати. Але більшість просто хочуть пересидіти, не втрачати російських контрактів, спонсорів. Не ризикувати щось висловлювати. Це позиція «моя хата скраю». Їх в Турі захистили, грати вони можуть, окрім Wimbledon (також і інших турнірів на території Великої Британії).

У нас є інформація щодо підтримки війни. Особисто я ні з ким не спілкуюся, але казали наші гравці, що є ця інформація. Можливо, немає доказів, чи це було в особистому спілкуванні. Я там не був, але знаю, що є такі, хто за. Якось так.

Долгополов не вважає правильним в медіапросторі спілкуватися мовою окупанта.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Долгополов війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Олександр Долгополов – про перехід на українську мову: «Ви бачили, що їх країна скоїла з нашою»
Ексклюзив
Олександр Долгополов – про перехід на українську мову: «Ви бачили, що їх країна скоїла з нашою»
Теніс ATP
14:30
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
12:39
Олександр Долгополов: «Коли повертався в Київ, ситуація була напружена – не знав, чим все закінчиться, чи виживу»
Ексклюзив
Олександр Долгополов: «Коли повертався в Київ, ситуація була напружена – не знав, чим все закінчиться, чи виживу»
Теніс ATP
11:04
«Це мій дім». Олександр Долгополов міг спокійно сидіти за кордоном, але повернувся захищати Україну
Ексклюзив
«Це мій дім». Олександр Долгополов міг спокійно сидіти за кордоном, але повернувся захищати Україну
Теніс ATP
01 червня 19:07
Олександр Долгополов: «Кожен день єдині радощі коли чую, що хтось нам надасть зброю»
Ексклюзив
Олександр Долгополов: «Кожен день єдині радощі коли чую, що хтось нам надасть зброю»
Теніс ATP
01 червня 18:12
Олександр Долгополов розповів, чим займається після повномасштабного вторгнення росії
Ексклюзив
Олександр Долгополов розповів, чим займається після повномасштабного вторгнення росії
Теніс ATP
01 червня 17:24

Новини: Теніс

Байндль в божевільному матчі обіграла Лісіцкі на старті турніру ITF в Великобританії
Байндль в божевільному матчі обіграла Лісіцкі на старті турніру ITF в Великобританії
WTA
16:11
«Моя хата скраю». Олександр Долгополов розповів, що декілька тенісистів з росії підтримують війну в Україні
Ексклюзив
«Моя хата скраю». Олександр Долгополов розповів, що декілька тенісистів з росії підтримують війну в Україні
ATP
15:06
Олександр Долгополов – про перехід на українську мову: «Ви бачили, що їх країна скоїла з нашою»
Ексклюзив
Олександр Долгополов – про перехід на українську мову: «Ви бачили, що їх країна скоїла з нашою»
ATP
14:30
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
ATP
12:39
Олександр Долгополов: «Коли повертався в Київ, ситуація була напружена – не знав, чим все закінчиться, чи виживу»
Ексклюзив
Олександр Долгополов: «Коли повертався в Київ, ситуація була напружена – не знав, чим все закінчиться, чи виживу»
ATP
11:04
Світоліна відреагувала на вихід збірної України в фінал кваліфікації чемпіонату світу-2022
Світоліна відреагувала на вихід збірної України в фінал кваліфікації чемпіонату світу-2022
WTA
08:59
Чилич зняв скальп останнього росіянина. Відомі всі пари Roland Garros
Чилич зняв скальп останнього росіянина. Відомі всі пари Roland Garros
Grand Slam
08:01
«Це мій дім». Олександр Долгополов міг спокійно сидіти за кордоном, але повернувся захищати Україну
Ексклюзив
«Це мій дім». Олександр Долгополов міг спокійно сидіти за кордоном, але повернувся захищати Україну
ATP
01 червня 19:07
Олександр Долгополов: «Кожен день єдині радощі коли чую, що хтось нам надасть зброю»
Ексклюзив
Олександр Долгополов: «Кожен день єдині радощі коли чую, що хтось нам надасть зброю»
ATP
01 червня 18:12
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
09:31
Всі новини