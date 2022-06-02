Олександр Долгополов – про перехід на українську мову: «Ви бачили, що їх країна скоїла з нашою»

Українець вважає неправильним публічно висловлюватися мовою окупанта

Фото: btu.org.ua

Екс-перша ракетка України Олександр Долгополов в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів, чому вирішив перейти на державну мову:



Мені здається, все це перейшло якісь рамки. Мені не дуже комфортно. Навіть я все життя спілкувався російською і всі знайомі спілкувалися російською, та зараз якось дискомфортно. Важко пояснити. Ви бачите, що їх країна скоїла з нашою. Якось російською розмовляти, тим паче публічно я не вважаю вірним рішенням. Я не буду засуджувати тих, хто буде спілкуватися російською. Якщо до мене будуть звертатися російською, я можу спілкуватися російською, для мене це не проблема. Але я вважаю, що публічно я повинен спілкуватися українською і це вірне рішення після всього, що коїться.

Також Олександр розповів, як орки мало не вбили його дівчину з дитиною.