«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Олександр Долгополов – про перехід на українську мову: «Ви бачили, що їх країна скоїла з нашою»
Українець вважає неправильним публічно висловлюватися мовою окупанта
Фото: btu.org.ua
Екс-перша ракетка України Олександр Долгополов в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів, чому вирішив перейти на державну мову:
Мені здається, все це перейшло якісь рамки. Мені не дуже комфортно. Навіть я все життя спілкувався російською і всі знайомі спілкувалися російською, та зараз якось дискомфортно. Важко пояснити. Ви бачите, що їх країна скоїла з нашою. Якось російською розмовляти, тим паче публічно я не вважаю вірним рішенням. Я не буду засуджувати тих, хто буде спілкуватися російською.
Якщо до мене будуть звертатися російською, я можу спілкуватися російською, для мене це не проблема. Але я вважаю, що публічно я повинен спілкуватися українською і це вірне рішення після всього, що коїться.
Також Олександр розповів, як орки мало не вбили його дівчину з дитиною.
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