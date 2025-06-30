На Wimbledon відбулися протести: «Не ставте людей на задній план»
Лінійні судді не готові поступатися місцем електроніці
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
На Wimbledon-2025 відбулася акція протесту проти повної автоматизації суддівства. Турнір вперше за свою 148-річну історію відмовився від лінійних суддів, замінивши їх електронною системою фіксації м’ячів на всіх 18 кортах.
Це рішення викликало неоднозначну реакцію. Двоє осіб у формі лінійних суддів вийшли на територію змагань із плакатами:
— «Штучний інтелект забрав у мене роботу»,
— «Не дозволяйте машинам вирішувати епізоди»,
— «Гейм, сет, матч — за ШІ»,
— «Не відсувайте людей на задній план».
Світоліна на старті Wimbledon-2025 не залишила шансів суперниці.
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