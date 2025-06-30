Денис Сєдашов

На Wimbledon-2025 відбулася акція протесту проти повної автоматизації суддівства. Турнір вперше за свою 148-річну історію відмовився від лінійних суддів, замінивши їх електронною системою фіксації м’ячів на всіх 18 кортах.

Це рішення викликало неоднозначну реакцію. Двоє осіб у формі лінійних суддів вийшли на територію змагань із плакатами:

— «Штучний інтелект забрав у мене роботу»,

— «Не дозволяйте машинам вирішувати епізоди»,

— «Гейм, сет, матч — за ШІ»,

— «Не відсувайте людей на задній план».

Світоліна на старті Wimbledon-2025 не залишила шансів суперниці.