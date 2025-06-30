Денис Сєдашов

Протягом наступних двох тижнів увага всього тенісного світу буде прикута до Wimbledon — найпрестижнішого турніру на трав'яному покритті. Повідомляє Standard.

Цьогоріч Wimbledon отримає історичне нововведення: вперше за 148 років турнір проходитиме без лінійних суддів. Замість них на всіх 18 кортах працюватиме електронна система фіксації м’яча, як це вже реалізовано на багатьох турнірах ATP та WTA.

Тепер усі спірні м'ячі визначатиме технологія: автоматичний голос сигналізуватиме про аут, а система виклику Hawk-Eye вже не буде потрібна. Якщо ж техніка дасть збій, резервні судді все ж чергуватимуть — їх буде лише 80, на відміну від 300 у попередні роки.

Гендиректорка турніру Саллі Болтон прокоментувала рішення так:

Ми дійшли висновку, що технологія вже досить надійна, щоб повністю замінити лінійних суддів. Це важливий крок до максимальної точності суддівства. Саллі Болтон

Світоліна на старті Wimbledon-2025 не залишила шансів суперниці.