Легендарний Надаль з великою часткою ймовірності зіграє на Wimbledon-2022
Надаль, Джокович, Алькараc та інші зірки тенісу перед Wimbledon-2022 зіграють на виставковому турнірі в Харлінгемі
Серед учасників – легендарні Хьюітт, Багдатіс та Руседскі
Карлос Алькараc / Фото - nytimes.comОприлюднено склад учасників виставкового турніру в Харлінгемі (Великобританія), який відбудеться перед Wimbledon-2022. Про це повідомляє прес-служба мейджора.
На корт вийдуть Новак Джокович, Рафаель Надаль, Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Фелікс Оже-Альяссім, Грег Руседскі, Ксав'є Маліс, Ллейтон Хьюітт, Радек Штепанек, Мансур Бахрамі, Маркос Багдатс, Томмі Хаас, Лора Робсон і Даніела Хантухова.
Відзначимо, що турнір пройде з 21 по 26 червня.
Раніше стало відомо, що Надаль може зіграти Wimbledon-2022.
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