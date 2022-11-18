Надаль: «Шкода, мені не вдалося показати свій кращий теніс. Сподіваюся повернутися в Турин в наступному році»
Надаль поділився думкою про допуск Джоковича на Australian Open
Іспанський тенісист щиро радий за серба
22-разовий переможець турнірів серії Grand Slam Рафаель Надаль поділився думкою про те, що Новак Джокович отримав австралійську візу і зможе зіграти на Australian Open. Слова іспанця призводить eurosport.com:
«Я завжди вважав, що тенісу краще, коли на корті знаходяться найкращі гравці. Роджер більше не грає, я пропустив багато турнірів через травми, а в минулому році не грав і Новак. Це в минулому, тепер він зіграє, і це найкращі новини з можливих».
Нагадаємо, Надаль не зміг вийти в півфінал Підсумкового турніру.
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