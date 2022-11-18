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Надаль поділився думкою про допуск Джоковича на Australian Open

Іспанський тенісист щиро радий за серба
Теніс ATP
18 листопада 13:51
Надаль поділився думкою про допуск Джоковича на Australian Open

22-разовий переможець турнірів серії Grand Slam Рафаель Надаль поділився думкою про те, що Новак Джокович отримав австралійську візу і зможе зіграти на Australian Open. Слова іспанця призводить eurosport.com:

«Я завжди вважав, що тенісу краще, коли на корті знаходяться найкращі гравці. Роджер більше не грає, я пропустив багато турнірів через травми, а в минулому році не грав і Новак. Це в минулому, тепер він зіграє, і це найкращі новини з можливих».

Нагадаємо, Надаль не зміг вийти в півфінал Підсумкового турніру.

Сергій Остапенко
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Теги

Рафаель Надаль Новак Джокович

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