Олег Гончар

Легендарний іспанський тенісист та 22-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль, поділився думками про можливість стати тренером після завершення спортивної кар’єри.

В інтерв’ю YouTube-каналу NDL PRO-HEALTH 38-річний ексгравець зазначив, що наразі не уявляє себе в цій ролі, але не виключає такої перспективи в майбутньому.

«Чесно кажучи, наразі себе в цьому не бачу, але ніколи не знаєш, що станеться. У мене зараз забагато справ, щоб про це думати, але теніс — це частина мого життя, тож не кажу «ні» тому, що може статися через кілька років». Рафаель Надаль

Надаль додав, що його нинішнє життя відрізняється від того, що може бути через три чи п’ять років.

Надаль офіційно завершив кар’єру в листопаді 2024 року після поразки збірної Іспанії на Кубку Девіса.