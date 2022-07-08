Надаль: «Я думаю, що просто немає сенсу продовжувати. Дуже сумно це казати»
Надаль став першим за 127 років тенісистом, який знявся перед півфіналом Wimbledon
Легендарний іспанець дав можливість Кіргіосу поборотися за титул мейджора
11:23
Рафаель Надаль / Фото - elmundo.esЧетверта ракетка світу, легендарний іспанець Рафаель Надаль знявся з півфіналу Wimbledon-2022 проти австралійця Ніка Кіргіоса через травму м'язів живота.
Таким чином, Рафа став першим за 127 років тенісистом, який знявся з півфіналу британського мейджора до виходу на корт.
Відзначимо, що в 1895 році від матчу тієї ж стадії турніру претендентів з Вілфредом Бадделі відмовився його брат Герберт.
На всіх Шлемах останній випадок, коли півфінал не відбувся через травму, був зафіксований на Australian Open-1992. Тоді Ріхард Крайчек без боротьби склав зброю перед Джимом Курьє.
Нагадаємо, Надаль травмувався в чвертьфінальному матчі з Норрі, через що викликав на корт лікаря. Подальше обстеження показало, що у нього 7-міліметровий розрив м'язи.
Коментарі 0