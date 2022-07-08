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Надаль став першим за 127 років тенісистом, який знявся перед півфіналом Wimbledon

Легендарний іспанець дав можливість Кіргіосу поборотися за титул мейджора
Теніс Grand Slam
11:23
Надаль став першим за 127 років тенісистом, який знявся перед півфіналом Wimbledon
Рафаель Надаль / Фото - elmundo.es
Четверта ракетка світу, легендарний іспанець Рафаель Надаль знявся з півфіналу Wimbledon-2022 проти австралійця Ніка Кіргіоса через травму м'язів живота.

Таким чином, Рафа став першим за 127 років тенісистом, який знявся з півфіналу британського мейджора до виходу на корт. 

Відзначимо, що в 1895 році від матчу тієї ж стадії турніру претендентів з Вілфредом Бадделі відмовився його брат Герберт.

На всіх Шлемах останній випадок, коли півфінал не відбувся через травму, був зафіксований на Australian Open-1992. Тоді Ріхард Крайчек без боротьби склав зброю перед Джимом Курьє.

Нагадаємо, Надаль травмувався в чвертьфінальному матчі з Норрі, через що викликав на корт лікаря. Подальше обстеження показало, що у нього 7-міліметровий розрив м'язи.
Володимир Кириченко
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Рафаель Надаль Wimbledon

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