Незаплановане шоу на Wimbledon-2022. Троє охоронців мейджора були заарештовані за бійку біля корту
Справжня легенда. У Надаля виявлений розрив м'язи живота, проте він має намір зіграти в півфіналі Wimbledon
Легендарний іспанець вже провів тренування на британських кортах
16:54
Рафаель Надаль / Фото - news18.comЧетверта ракетка світу Рафаель Надаль пройшов обстеження в зв'язку з травмою м'язів живота, через яку він відчував проблеми по ходу чвертьфінального матчу Wimbledon-2022 проти американця Тейлора Фрітца (3:6, 7:5, 3:6, 7: 5, 7:6 (10:4).
Як повідомляє видання Marca, у 36-річного тенісиста виявлений семиміліметровий розрив м'язи живота. Незважаючи на це, завтра він має намір зіграти в півфіналі британського мейджора з австралійцем Ніком Кіргіосом.
Раніше стало відомо, що Надаль приїхав на сьогоднішнє тренування, яке було заплановано на 12:30 за лондонським часом.
Нагадаємо, в іншому півфіналі Wimbledon-2022 Кемерон Норрі зустрінеться з Новаком Джоковичем.
Склад жіночих півфінальних пар.
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