Справжня легенда. У Надаля виявлений розрив м'язи живота, проте він має намір зіграти в півфіналі Wimbledon

Легендарний іспанець вже провів тренування на британських кортах

Рафаель Надаль / Фото - news18.com

Четверта ракетка світупройшов обстеження в зв'язку з травмою м'язів живота, через яку він відчував проблеми по ходу чвертьфінального матчу Wimbledon-2022 проти американця(3:6, 7:5, 3:6, 7: 5, 7:6 (10:4).Як повідомляє видання, у 36-річного тенісиста виявлений семиміліметровий розрив м'язи живота. Незважаючи на це, завтра він має намір зіграти в півфіналі британського мейджора з австралійцемРаніше стало відомо, що Надаль приїхав на сьогоднішнє тренування, яке було заплановано на 12:30 за лондонським часом.Нагадаємо, в іншому півфіналі Wimbledon-2022зустрінеться з