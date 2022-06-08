«Король грунту» може зіграти на Wimbledon-2022. Надаль не бажає пропускати британський мейджор
Надаль: «У моєму житті багато речей, які роблять мене щасливим, крім тенісу»
Іспанець висловився з приводу завершення кар'єри
Четверта ракетка світу Рафаель Надаль висловився з приводу завершення кар'єри.
Іспанця цитує портал tennishead.net:
«Я уявляю це так само, як багато разів раніше, коли мені доводилося місяцями не брати участь в турнірах через травми.
Я завжди був щасливий поза корту, це не те, що змушує мене погано спати або боятися. У моєму житті багато речей, які роблять мене щасливим, крім тенісу».
Рафаель Надаль чотирнадцятий раз в кар'єрі виграв Roland Garros.