Надаль: «У моєму житті багато речей, які роблять мене щасливим, крім тенісу»

Четверта ракетка світу Рафаель Надаль висловився з приводу завершення кар'єри.

Іспанця цитує портал tennishead.net:

Я завжди був щасливий поза корту, це не те, що змушує мене погано спати або боятися. У моєму житті багато речей, які роблять мене щасливим, крім тенісу».