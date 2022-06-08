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THE FOOTBALL REVIEW

Надаль: «У моєму житті багато речей, які роблять мене щасливим, крім тенісу»

Іспанець висловився з приводу завершення кар'єри
Теніс ATP
16:40
Надаль: «У моєму житті багато речей, які роблять мене щасливим, крім тенісу»

Четверта ракетка світу Рафаель Надаль висловився з приводу завершення кар'єри.

Іспанця цитує портал tennishead.net:

«Я уявляю це так само, як багато разів раніше, коли мені доводилося місяцями не брати участь в турнірах через травми.

Я завжди був щасливий поза корту, це не те, що змушує мене погано спати або боятися. У моєму житті багато речей, які роблять мене щасливим, крім тенісу».

Рафаель Надаль чотирнадцятий раз в кар'єрі виграв Roland Garros.

Рене Тер Велде
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Рафаель Надаль

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