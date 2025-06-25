Денис Сєдашов

22-разовий чемпіон турнірів Великого шолома та колишній перший номер світового тенісу Рафаель Надаль поділився своїм ставленням до правильного харчування — як під час кар'єри, так і після її завершення. Слова наводить AS.

Розуміння того, як правильно харчуватися та дотримуватися режиму, прийшло до мене не одразу. Особливо багато я зрозумів у середині кар'єри, коли почав працювати з дієтологами. Але я ніколи не був надто суворим до себе в цьому плані. І навіть після завершення кар'єри нічого не змінилося. Я дуже люблю молочний шоколад... На жаль. Рафаель Надаль

Надаль також розповів, що полюбляє готувати сам, особливо страви з риби:

Час від часу мені подобається готувати те, що люблю — наприклад, рибу. Ми часто готуємо рис із рибою, рибний суп, паелью. Подобається сам процес приготування цих страв. Рафаель Надаль

Король Іспанії надав Рафаелю Надалю спадковий дворянський титул.