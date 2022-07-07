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Надаль знявся з Wimbledon через травму

Нік Кіріос став фіналістом турніру
Теніс Grand Slam
21:58
Надаль знявся з Wimbledon через травму
Рафаель Надаль / Фото: ATP

Четверта ракетка світу іспанець Рафаель Надаль знявся з Wimbledon через травму м'язів черевної порожнини.

8 липня іспанець в півфіналі Wimbledon повинен був грати з австралійцем Ніком Кіріосом (ATP 40).

Надаль травмувався ще в чвертьфіналі, через що викликав на корт лікаря. подальше обстеження показало, що у нього 7-міліметровий розрив м'язу.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Надаль вперше в кар'єрі виграв Australian Open, і Roland Garros.

Карен Агабекян
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Рафаель Надаль Wimbledon

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