Надаль знявся з Wimbledon через травму

Нік Кіріос став фіналістом турніру

Рафаель Надаль / Фото: ATP

Четверта ракетка світу іспанець Рафаель Надаль знявся з Wimbledon через травму м'язів черевної порожнини.

8 липня іспанець в півфіналі Wimbledon повинен був грати з австралійцем Ніком Кіріосом (ATP 40).

Надаль травмувався ще в чвертьфіналі, через що викликав на корт лікаря. подальше обстеження показало, що у нього 7-міліметровий розрив м'язу.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Надаль вперше в кар'єрі виграв Australian Open, і Roland Garros.