Wimbledon отримає нову чемпіонку. Рибакіна не залишила шансів Халеп
Надаль знявся з Wimbledon через травму
Нік Кіріос став фіналістом турніру
21:58
Рафаель Надаль / Фото: ATP
Четверта ракетка світу іспанець Рафаель Надаль знявся з Wimbledon через травму м'язів черевної порожнини.
8 липня іспанець в півфіналі Wimbledon повинен був грати з австралійцем Ніком Кіріосом (ATP 40).
Надаль травмувався ще в чвертьфіналі, через що викликав на корт лікаря. подальше обстеження показало, що у нього 7-міліметровий розрив м'язу.
Відзначимо, що в нинішньому сезоні Надаль вперше в кар'єрі виграв Australian Open, і Roland Garros.
Коментарі 0