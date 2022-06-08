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Надія Кіченок поступилася на старті парного турніру в Ноттінгемі

Українка вперше грала в дуеті з Радіоновою
Теніс WTA
21:29
Надія Кіченок поступилася на старті парного турніру в Ноттінгемі

У першому колі парного розряду турнірі WTA 250 в Ноттінгемі (Великобританія) українська тенісистка Надія Кіченок в парі з австралійкою Аріною Родіонової програли американці Керолайн Доулхайд і румунці Моніці Нікулеску з рахунком 1:6, 1:6.

Матч тривав 53 хвилини, протягом яких Кіченок і Родіонова не зробили жодного ейса та допустили три подвійні помилки.

Відзначимо, що Кіченок раніше ніколи не грала в парі з Родіоновою.

Нагадаємо, раніше сестра Надії Людмила в парному розряді вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату Франції.

Карен Агабекян
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Надія Кіченок

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