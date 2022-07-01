Надія Кіченок вийшла в 1/8 парного турніру Wimbledon-2022

Українка в дуеті з румункою Олару засмутили господарок британського мейджора

Кіченок та Олару / Фото - БТУ

Українська тенісисткав дуеті з румункоювийшли в третій раунд парного турніру Wimbledon-2022.Кіченок і Олару в матчі 1/16 фіналу в трьох сетах переграли британську пару в особіта– 3: 6, 6: 4, 7: 6.Матч тривав 3 години 10 хвилин. За цей час україно-румунський дует тричі подав навиліт, допустив 12 подвійних помилок і реалізував 6 з 11 брейкпойнтов.На наступній стадії британського мейджора Кіченок та Олару зустрінуться з переможцями матчуРаніше українкав парі з чешкою