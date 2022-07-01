Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Надія Кіченок вийшла в 1/8 парного турніру Wimbledon-2022
Українка в дуеті з румункою Олару засмутили господарок британського мейджора
17:24
Кіченок та Олару / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Надія Кіченок в дуеті з румункою Ралукою-Йоаною Олару вийшли в третій раунд парного турніру Wimbledon-2022.
Кіченок і Олару в матчі 1/16 фіналу в трьох сетах переграли британську пару в особі Алісії Барнетт та Олівії Ніколлс – 3: 6, 6: 4, 7: 6.
Матч тривав 3 години 10 хвилин. За цей час україно-румунський дует тричі подав навиліт, допустив 12 подвійних помилок і реалізував 6 з 11 брейкпойнтов.
На наступній стадії британського мейджора Кіченок та Олару зустрінуться з переможцями матчу Вікторія Голубич/Каміла Осоріо – Чжан Шуаї/Еліза Мертенс.
Раніше українка Марта Костюк в парі з чешкою Терезою Мартінцевою програли в матчі другого раунду Wimbledon-2022.
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