Названо найкрасивішого тенісиста Roland Garros-2025
Італійський тенісист отримав комплімент від експершої ракетки світу
близько 7 годин тому
Фото: Getty Images
Андре Агассі, відомий американський тенісист і володар восьми титулів Grand Slam, у підкасті з Енді Роддіком висловив комплімент сьомій ракетці світового тенісу італійцю Лоренцо Музетті.
Лоренцо Музетті — найкрасивіший хлопець, який залишився в сітці Roland Garros. Він, можливо, головний красень всього турніру.
Відкритий чемпіонат Франції триває з 25 травня по 8 червня.
Сьогодні відбудуться півфінальні матчі Roland Garros у чоловіків.