Сьогодні відбудуться півфінальні матчі Roland Garros у чоловіків
Першими на корт вийдуть Музетті та Алькарас
близько 12 годин тому
Карлос Алькарас / Фото - ATP
Сьогодні, 6 червня, відбудуться полуфінальні матчі Roland Garros-2025 в чоловічому одиночному розряді.
Італійський тенісист Лоренцо Музетті (№7 ATP) зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса (№2 ATP). Старт – не раніше 15.30.
Легендарний серб Новак Джокович (№6 ATP) зустрінеться з італійцем Янніком Сіннером (№1 ATP). Початок – не раніше 20.00.
Roland Garros. Grand Slam. Париж, Франція. Одиночний розряд. 1/2 фіналу
Лоренцо Музетті (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія)
Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія)
Фінал відбудеться у неділю, 8 червня. Чинним чемпіоном турніру є Алькарас.
Раніше визначилися фіналістки Roland Garros-2025 в одиночному жіночому розряді.