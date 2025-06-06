Сьогодні відбудуться півфінальні матчі Roland Garros у чоловіків

Першими на корт вийдуть Музетті та Алькарас

близько 12 годин тому

Карлос Алькарас / Фото - ATP
Карлос Алькарас / Фото - ATP
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Володимир Кириченко

Сьогодні, 6 червня, відбудуться полуфінальні матчі Roland Garros-2025 в чоловічому одиночному розряді.

Італійський тенісист Лоренцо Музетті (№7 ATP) зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса (№2 ATP). Старт – не раніше 15.30.

Легендарний серб Новак Джокович (№6 ATP) зустрінеться з італійцем Янніком Сіннером (№1 ATP). Початок – не раніше 20.00.

Roland Garros. Grand Slam. Париж, Франція. Одиночний розряд. 1/2 фіналу

Лоренцо Музетті (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія)

Фінал відбудеться у неділю, 8 червня. Чинним чемпіоном турніру є Алькарас.

Раніше визначилися фіналістки Roland Garros-2025 в одиночному жіночому розряді.

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ТенісНовини СпортуЯннік Сіннер Карлос АлькарасЛоренцо МузеттіНовак Джокович

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