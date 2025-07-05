«Не розуміла, що відбувається». Ястремська емоційно прокоментувала поразку на Wimbledon-2025
Українська тенісистка поділилася емоціями після вильоту з турніру
38 хвилин тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (42 WTA) прокоментувала свою поразку в третьому колі Wimbledon від іспанки Джессіки Бузас Манейро. Матч завершився з рахунком 1:6, 6:2, 3:6 на користь суперниці. Цитує ВТУ.
За словами Ястремської, початок поєдинку був для неї дуже складним.
Що сталося в першому сеті? Без коментарів. Я взагалі не розуміла, що відбувається. Вона одразу почала щільно пробивати, а я намагалася хоча б якось повернути м'яч у гру, затягнути у розіграш. Коли грала м’яко — вона одразу відповідала потужно. А коли ризикувала — припускалась помилок.
Тенісистка також прокоментувала інформацію, що після попереднього матчу російська пропаганда назвала її «головною русофобкою України»:
Мені все одно, що вони говорять. Реагувати на це? Мені пофіг. Нехай пишуть, що хочуть.
Попри виліт із турніру, Ястремська залишилася задоволена своєю грою на Wimbledon:
Я вдячна, що змогла у двох матчах подолати внутрішні бар’єри. Вважаю, що загалом грала нормально. Звісно, прикро, адже сітка була прохідною, я почувалася у хорошій формі, плюс це трава. У таких матчах, як сьогодні, вирішують дрібниці — вітер, удача, стабільність. Десь їй пощастило трохи більше, десь я припустилася зайвих помилок.
Ястремська програла Бузас Манейро і завершила боротьбу на Wimbledon-2025.
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