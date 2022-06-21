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Неймовірна Калініна дотиснула топову Саккарі в другому раунді турніру в Істборні

Українці знадобилася три сети, щоб відправити суперницю за борт турніру
Теніс WTA
22:54
Неймовірна Калініна дотиснула топову Саккарі в другому раунді турніру в Істборні
Ангеліна Калініна / Фото - БТУ
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA, 36) з рахунком 3:6, 7:5, 6:4 обіграла топову гречанку Марію Саккарі (WTA, 5) у другому раунді турніру WTA500 в Істборні (Великобританія).

Матч тривав 2 години 10 хвилин. За цей час Ангеліна три рази подала навиліт, допустила шість подвійних помилок і зробила чотири брейка. У свою чергу, Марія зробила сім ейсів і чотири брейка, чотири рази помилившись при подачі.

Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Калініна здобула другу перемогу над суперницею з топ-10. Тепер її баланс проти тенісисток з першої десятки становить 2:4.

Раніше українка Марта Костюк у другому раунді турніру в Істборні обіграла титуловану чешку Барбору Крейчикову (4:6, 6:3, 6:4).
Володимир Кириченко
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Теги

Істборн (WTA) Ангеліна Калініна Марія Саккарі

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