Калініна вперше в кар'єрі буде сіяною на турнірі Великого шолома. І відразу на Wimbledon
Неймовірна Калініна дотиснула топову Саккарі в другому раунді турніру в Істборні
Українці знадобилася три сети, щоб відправити суперницю за борт турніру
Ангеліна Калініна / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA, 36) з рахунком 3:6, 7:5, 6:4 обіграла топову гречанку Марію Саккарі (WTA, 5) у другому раунді турніру WTA500 в Істборні (Великобританія).
Матч тривав 2 години 10 хвилин. За цей час Ангеліна три рази подала навиліт, допустила шість подвійних помилок і зробила чотири брейка. У свою чергу, Марія зробила сім ейсів і чотири брейка, чотири рази помилившись при подачі.
Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Калініна здобула другу перемогу над суперницею з топ-10. Тепер її баланс проти тенісисток з першої десятки становить 2:4.
Раніше українка Марта Костюк у другому раунді турніру в Істборні обіграла титуловану чешку Барбору Крейчикову (4:6, 6:3, 6:4).