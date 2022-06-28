Неймовірна Швьонтек з баранкою влаштувала розгром 252-й ракетці світу на старті Wimbledon

21-річна полька віддала своїй суперниці лише 3 гейми

Іга Швьонтек / Фото - wimbledon.com

Перша ракетка світу, 21-річна польська тенісистказдобула впевнену перемогу на старті Wimbledon-2022.Суперницею Іги стала хорватка, що займає 252-е місце в рейтингу WTA. Швентек обіграла Фетт з рахунком 6:0, 6:3.Матч тривав 1 годину 15 хвилин. Швентек жодного разу не подала навиліт і допустила чотири подвійні помилки. Вона реалізувала шість брейк-пойнтів з 10 ( 60% ). У свою чергу, Фетт реалізувала два ейса, 12 помилок на подачі і два використаних брейк-пойнта з восьми ( 25% ).Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.У другому раунді британського мейджора Швентек зустрінеться зз Нідерландів, яка в матчі першого кола переграла британку(6: 4, 3:6, 6:1).Раніше до другого раунду Wimbledon-2022 вийшла українка