Каспер Рууд знявся з турніру в Сантьяго
Неймовірний Рууд обіграв грізного Чіліча і вийшов у фінал Roland Garros
23-річний норвежець віддав лише один сет досвідченому хорвату<br> <br>
08:22
Каспер Рууд / Фото - ATPВосьма ракетка світу, норвезький тенісист Каспер Рууд, не без проблем переграв хорвата Маріна Чіліча з рахунком 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 в півфіналі Roland Garros.
Тенісисти провели на корті 2 години 57 хвилин. За цей час 23-річний Рууд оформив 16 ейсів, жодного разу не помилився при подачі і реалізував п'ять брейк-пойнтів. У свою чергу, 23-й номер рейтингу АТР Чіліч десять разів подав навиліт, допустив дві подвійні помилки і зробив два брейка.
Після цієї перемоги Рууда рахунок в особистих зустрічах тенісистів став 3:0 на користь норвежця.
У фіналі Відкритого чемпіонату Франції Рууд зустрінеться з іспанцем Рафаелем Надалем, який на відмові пройшов німця Алєксандра Звєрєва.
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