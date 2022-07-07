Неймовірний турнір. Вперше за 25 років в півфіналі Wimbledon зіграють 5 дебютантів цієї стадії мейджорів

Останній раз таке траплялося на US Open-1997

Wimbledon-2022 / Фото - Twitter

Вперше за 25 років в півфіналі Wimbledon зіграють відразу п'ять дебютантів цієї стадії мейджорів.У жінок в 1/2 фіналу дебютують туніска, представниця Казахстанута німкеня. У чоловіків на цій стадії зіграють австралієцьі британецьОстанній раз таке траплялося на US Open-1997, коли за вихід у фінал боролисятаНагадаємо, у чоловіків в півфіналі Норрі зустрінеться з, аз Кіргіосом.