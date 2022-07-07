Визначилися всі півфіналістки Wimbledon
Неймовірний турнір. Вперше за 25 років в півфіналі Wimbledon зіграють 5 дебютантів цієї стадії мейджорів
Останній раз таке траплялося на US Open-1997
11:49
Wimbledon-2022 / Фото - TwitterВперше за 25 років в півфіналі Wimbledon зіграють відразу п'ять дебютантів цієї стадії мейджорів.
У жінок в 1/2 фіналу дебютують туніска Онс Жабер, представниця Казахстану Олена Рибакіна та німкеня Тетяна Марія. У чоловіків на цій стадії зіграють австралієць Нік Кіргіос і британець Кемерон Норрі.
Останній раз таке траплялося на US Open-1997, коли за вихід у фінал боролися Йонас Бьоркман, Грег Руседскі, Ірина Спірля, Ліндсей Девенпорт та Вінус Вільямс.
Нагадаємо, у чоловіків в півфіналі Норрі зустрінеться з Новаком Джоковичем, а Рафаель Надаль з Кіргіосом.
Склад жіночих півфінальних пар.
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