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Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Україна - Іспанія

Визначилися всі півфіналістки Wimbledon

Лише одна з них вигравала трав’яний Шолом
Теніс Grand Slam
18:43
Визначилися всі півфіналістки Wimbledon
Сімона Халеп / Фото: j48tennis.net

В Великій Британії стали відомі всі учасниці півфіналу Wimbledon-2022.

До Онс Жабер та сенсації турніру Тат’яни Марії приєдналися переможниця турніру у 2019 році Сімона Халеп та Єлена Рибакіна.

Wimbledon. Чвертьфінали

Єлена Рибакіна – Айла Томлянович – 4:6, 6:2, 6:3 

Сімона Халеп – Аманда Анісімова – 6:2, 6:4

Еліна Світоліна впевнена, що після перемоги над орками Україна стане прикладом для всього світу.

Олег Шумейко-молодший
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Симона Халеп Олена Рибакіна

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