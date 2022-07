Визначилися всі півфіналістки Wimbledon

Сімона Халеп / Фото: j48tennis.net

В Великій Британії стали відомі всі учасниці півфіналу Wimbledon-2022.



До Онс Жабер та сенсації турніру Тат’яни Марії приєдналися переможниця турніру у 2019 році Сімона Халеп та Єлена Рибакіна.

former champion

first-time Grand Slam semifinalists



