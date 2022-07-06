Цуренко несподівано засмутила Рибакіну в другому раунді турніру WTA в Істборні
Визначилися всі півфіналістки Wimbledon
Лише одна з них вигравала трав’яний Шолом
18:43
Сімона Халеп / Фото: j48tennis.net
В Великій Британії стали відомі всі учасниці півфіналу Wimbledon-2022.
До Онс Жабер та сенсації турніру Тат’яни Марії приєдналися переможниця турніру у 2019 році Сімона Халеп та Єлена Рибакіна.
former champion— wta (@WTA) July 6, 2022
first-time Grand Slam semifinalists
Who will our #Wimbledon finalists be? pic.twitter.com/FDgr0VdiIE
Wimbledon. Чвертьфінали
Єлена Рибакіна – Айла Томлянович – 4:6, 6:2, 6:3
Сімона Халеп – Аманда Анісімова – 6:2, 6:4
Еліна Світоліна впевнена, що після перемоги над орками Україна стане прикладом для всього світу.
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