Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Суперліга. Маріуполь - Сокіл

Норрі в п'ятисетовому трилері здолав Гоффена і вперше вийшов в півфінал Wimbledon

Тепер на британця чекає іспит в обличчі Джоковича
Теніс Grand Slam
22:25
Норрі в п'ятисетовому трилері здолав Гоффена і вперше вийшов в півфінал Wimbledon
Кемерон Норрі / Фото - talksport.com
Британський тенісист Кемерон Норрі вийшов в півфінал Wimbledon-2022. 

У чвертьфінальному матчі дев'ятий сіяний Норрі здобув вольову перемогу над бельгійцем Давидом Гоффеном з рахунком 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5. 

Зустріч тривала 3 години 28 хвилин. Норрі тричі подав навиліт, допустив чотири подвійні помилки і реалізував 4 з 7 брейк-пойнтів. Гоффен подав шість ейсів, тричі помилився на подачі і реалізував п'ять брейк-пойнтів.

26-річний Норрі вперше вийшов в півфінал турніру Великого шолома. Раніше кращим його результатом був вихід в третє коло, чого він досяг на кожному з мейджорів. 

За вихід у фінал Wimbledon-2022 Норрі зіграє з першим сіяним, третьою ракеткою світу сербом Новаком Джоковичем, який в чвертьфіналі обіграв Яннік Сіннера (5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2).

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кемерон Норрі Давид Гоффен Wimbledon

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Джокович виграв 26-й матч поспіль на Wimbledon, ставши півфіналістом мейджора
Джокович виграв 26-й матч поспіль на Wimbledon, ставши півфіналістом мейджора
Теніс Grand Slam
05 липня 20:21
Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в другий поспіль півфінал на Шоломі. Українка продовжує переписувати історію
Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в другий поспіль півфінал на Шоломі. Українка продовжує переписувати історію
Теніс Grand Slam
05 липня 18:46
34-річна Тетяна Марія стала першою півфіналісткою Wimbledon-2022
34-річна Тетяна Марія стала першою півфіналісткою Wimbledon-2022
Теніс Grand Slam
05 липня 18:17
25-а перемога поспіль на британському мейджорі. Джокович не без проблем вийшов в чвертьфінал Wimbledon
25-а перемога поспіль на британському мейджорі. Джокович не без проблем вийшов в чвертьфінал Wimbledon
Теніс Grand Slam
04 липня 07:25
Швьонтек вибула з Wimbledon. Найдовша безпрограшна серія в XXI столітті добігла кінця
Швьонтек вибула з Wimbledon. Найдовша безпрограшна серія в XXI столітті добігла кінця
Теніс Grand Slam
02 липня 21:14
Це вдалося зробити на Wimbledon-2022. Існер встановив новий світовий рекорд за кількістю ейсів
Це вдалося зробити на Wimbledon-2022. Існер встановив новий світовий рекорд за кількістю ейсів
Теніс Grand Slam
02 липня 14:33

Новини: Теніс

Норрі в п'ятисетовому трилері здолав Гоффена і вперше вийшов в півфінал Wimbledon
Норрі в п'ятисетовому трилері здолав Гоффена і вперше вийшов в півфінал Wimbledon
Grand Slam
05 липня 22:25
Джокович виграв 26-й матч поспіль на Wimbledon, ставши півфіналістом мейджора
Джокович виграв 26-й матч поспіль на Wimbledon, ставши півфіналістом мейджора
Grand Slam
05 липня 20:21
Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в другий поспіль півфінал на Шоломі. Українка продовжує переписувати історію
Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в другий поспіль півфінал на Шоломі. Українка продовжує переписувати історію
Grand Slam
05 липня 18:46
34-річна Тетяна Марія стала першою півфіналісткою Wimbledon-2022
34-річна Тетяна Марія стала першою півфіналісткою Wimbledon-2022
Grand Slam
05 липня 18:17
Завацька вийшла до другого раунду турніру WTA 125 в Бастаді
Завацька вийшла до другого раунду турніру WTA 125 в Бастаді
WTA
05 липня 16:21
Сачко програв на старті челленджера в Зальцбурзі
Сачко програв на старті челленджера в Зальцбурзі
ATP
05 липня 14:59
Українські тенісисти вимагають від ITF відсторонити віце-президента ФТУ Зукіна
Українські тенісисти вимагають від ITF відсторонити віце-президента ФТУ Зукіна
04 липня 21:59
Світоліна взяла участь у Міжнародній Конференції з питань відновлення України
Світоліна взяла участь у Міжнародній Конференції з питань відновлення України
WTA
04 липня 18:00
Перша українка за 16 років. Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в чвертьфінал Wimbledon
Перша українка за 16 років. Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в чвертьфінал Wimbledon
Grand Slam
04 липня 15:52
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини