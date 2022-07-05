Джокович виграв 26-й матч поспіль на Wimbledon, ставши півфіналістом мейджора
Норрі в п'ятисетовому трилері здолав Гоффена і вперше вийшов в півфінал Wimbledon
Тепер на британця чекає іспит в обличчі Джоковича
22:25
Кемерон Норрі / Фото - talksport.comБританський тенісист Кемерон Норрі вийшов в півфінал Wimbledon-2022.
У чвертьфінальному матчі дев'ятий сіяний Норрі здобув вольову перемогу над бельгійцем Давидом Гоффеном з рахунком 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5.
Зустріч тривала 3 години 28 хвилин. Норрі тричі подав навиліт, допустив чотири подвійні помилки і реалізував 4 з 7 брейк-пойнтів. Гоффен подав шість ейсів, тричі помилився на подачі і реалізував п'ять брейк-пойнтів.
26-річний Норрі вперше вийшов в півфінал турніру Великого шолома. Раніше кращим його результатом був вихід в третє коло, чого він досяг на кожному з мейджорів.
За вихід у фінал Wimbledon-2022 Норрі зіграє з першим сіяним, третьою ракеткою світу сербом Новаком Джоковичем, який в чвертьфіналі обіграв Яннік Сіннера (5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2).
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