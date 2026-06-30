Сергій Разумовський

Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступ в одиночному розряді Wimbledon-2026 вже в першому колі, поступившись «нейтральній» анні блінковій.

Перед матчем саме українка вважалася фавориткою, адже посідала 55-те місце в рейтингу WTA, тоді як її суперниця — 114-те. Утім, підтвердити статус фаворитки Стародубцевій не вдалося.

Поєдинок розпочався для Юлії успішно: у напруженій боротьбі вона виграла перший сет на тайбрейку — 7:6. Однак далі ініціатива повністю перейшла до блінкової, яка в наступних двох партіях віддала українці лише п’ять геймів.

Для Стародубцевої це друга поразка у трьох матчах проти блінкової. Минулого року українка поступилася їй на старті US Open, а цього сезону змогла взяти реванш у першому колі Roland Garros.

Юлія втретє зіграла в основній сітці Wimbledon. У двох попередніх сезонах їй вдавалося дістатися другого кола, однак цього разу подолати стартовий раунд не вдалося.

Попри виліт з одиночного турніру, Стародубцева продовжить виступ у Великій Британії в парному розряді. Там її партнеркою стане американка Пейтон Стернс.

Також сьогодні щонайменш одна українка припинить боротьбу на Wimbledon.