«Жереб дійсно важкий»: Снігур відреагувала на українське дербі проти Світоліної на Wimbledon
Гра відбудеться 30 червня
близько 1 години томуПідписатися в
Українська тенісистка Дар'я Снігур (78 WTA) прокоментувала майбутній поєдинок проти співвітчизниці Еліни Світоліної (8 WTA) у першому колі основної сітки Wimbledon.
Спортсменка визнала складність протистояння з представницею першої десятки світового рейтингу, проте наголосила на готовності до боротьби. Слова наводить РБК-Україна.
Жереб дійсно важкий, враховуючи що це гравчиня з топ-10. Але це вже сталося, тому потрібно виходити і грати. Хоч я розумію, що матч буде важкий для мене.
Майбутній поєдинок стане першою очною зустріччю тенісисток на професійному рівні. Матч заплановано на вівторок, 30 червня.
Ексчемпіонку Wimbledon дискваліфікували на чотири роки.