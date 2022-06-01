Олександр Долгополов: «Кожен день єдині радощі коли чую, що хтось нам надасть зброю»

Екс-тринадцята ракетка світу заявив, що зараз для нього не існує нічого, окрім війни

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» зізнався, що після вторгнення росії на територію нашої Батьківщини його не цікавить нічого, окрім інформації щодо війни:



Я тяжко переживав з першого дня, це морально нелегко. Дуже давить, 24 години ти дивишся, що коїться на фронтах, хто нам дав зброю, хто не дав, хто що сказав. І звісно це тяжко, але треба триматися. В мене настрій, що ми обов’язково переможемо, але це може зайняти деякий час. Вони не здаються, і ми не збираємося здаватися, тому що тут зробиш. Ти ж не можеш сказати: «Окей, стоп». В них якісь запити на нові території. Як на мене, це нереалістично, і ми бачимо в Telegram каналах якісь голосування і майже 100 відсотків людей кажуть, що це неможливо. Тому нам треба боротися, робити справу. Так, це важко, всі втомилися, але така реальність. Новина, яка потішила? Німеччина надасть нам ППО. Кожен день єдині радощі, коли я чую що хтось нам надасть зброю, яку ми просимо у всього світу. Нормальних радощів не дуже багато, я не живу звичайним життям, не займаюся собою, не ходжу в спортзал, у мене немає на це натхнення. Моя голова тільки в новинах – що коїться на фронтах, якоїсь допомоги. Уся концентрація моя персонально на війні зараз.

Також Олександр розповів, чим займається після повернення до Києва.



