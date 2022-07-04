Олександр Овчаренко вперше виграв турнір ITF в одиночному розряді. Він присвятив цю перемогу Україні

20-річний тенісист став чемпіоном змагань в Бергамо

Олександр Овчаренко / Фото - БТУ

Український тенісист(АТР, 601) вперше в кар'єрі виграв турнір ITF в одиночному розряді.У фіналі турніру в Бергамо ( Італія ) Олександр обіграв італійця6:3, 6:4.Поєдинок тривав 73 хвилини. За цей час Овчаренко чотири рази подав навиліт, допустив три подвійні помилки і оформив по одному брейку на подачі суперника в кожному сеті. Італієць за весь поєдинок не зміг заробити жодного брейк-пойнта.Це був другий одиночний фінал на турнірах ITF для 20-літнього українця і дебютна перемога. Раніше він виграв два титули ITF в парному розряді.Під час післяматчевої мови Овчаренко заявив, що присвячує цю і всі наступні свої перемоги в цьому році Україні.Напередодні українка