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Олександр Овчаренко вперше виграв турнір ITF в одиночному розряді. Він присвятив цю перемогу Україні
20-річний тенісист став чемпіоном змагань в Бергамо
Олександр Овчаренко / Фото - БТУУкраїнський тенісист Олександр Овчаренко (АТР, 601) вперше в кар'єрі виграв турнір ITF в одиночному розряді.
У фіналі турніру в Бергамо ( Італія ) Олександр обіграв італійця Джанмарко Феррарі 6:3, 6:4.
Поєдинок тривав 73 хвилини. За цей час Овчаренко чотири рази подав навиліт, допустив три подвійні помилки і оформив по одному брейку на подачі суперника в кожному сеті. Італієць за весь поєдинок не зміг заробити жодного брейк-пойнта.
Це був другий одиночний фінал на турнірах ITF для 20-літнього українця і дебютна перемога. Раніше він виграв два титули ITF в парному розряді.
Під час післяматчевої мови Овчаренко заявив, що присвячує цю і всі наступні свої перемоги в цьому році Україні.
Напередодні українка Катерина Байндль програла у фіналі турніру ITF в Монпельє.
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