Звірівши: «Судячи з перших медоглядів, схоже, я порвав кілька бічних зв'язок правої ноги»
Олександр Звєрєв не встигне відновиться до Wimbledon
Німецький тенісист отримав травму в півфіналі Roland Garros
19:45
Миша Звєрєв, брат третьої ракетки світу Олександра Звєрєва, повідомив, що німецький тенісист не встигне відновитися до Wimbledon після травми, отриманої в півфіналі Roland Garros.
Мішу Звєрєва цитує Sport.Sky.Germany:
«Про Вімблдоні не йде й мови, це абсолютно очевидно. Якщо з'ясується, що порвана одна або кілька зв'язок, він зможе почати ходити на наступному тижні. Якщо більше - відновлення займе кілька місяців.
Саша сильний, у нього сильне тіло, воля і сім'я, яка його підтримує. Думаю, він повернеться ще сильніше, ще більш зрілим, ще більш спокійним, ще більш впевненим в собі».
Олександр Звєрєв прокоментував травму, яку отримав в півфіналі Roland Garros.
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