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THE FOOTBALL REVIEW

Олександр Звєрєв не встигне відновиться до Wimbledon

Німецький тенісист отримав травму в півфіналі Roland Garros
Теніс Grand Slam
19:45
Олександр Звєрєв не встигне відновиться до Wimbledon

Миша Звєрєв, брат третьої ракетки світу Олександра Звєрєва, повідомив, що німецький тенісист не встигне відновитися до Wimbledon після травми, отриманої в півфіналі Roland Garros.

Мішу Звєрєва цитує Sport.Sky.Germany:

«Про Вімблдоні не йде й мови, це абсолютно очевидно. Якщо з'ясується, що порвана одна або кілька зв'язок, він зможе почати ходити на наступному тижні. Якщо більше - відновлення займе кілька місяців.

Саша сильний, у нього сильне тіло, воля і сім'я, яка його підтримує. Думаю, він повернеться ще сильніше, ще більш зрілим, ще більш спокійним, ще більш впевненим в собі».

Олександр Звєрєв прокоментував травму, яку отримав в півфіналі Roland Garros.

Рене Тер Велде
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Теги

Олександр Звєрєв Миша Звєрєв Wimbledon Roland Garros травми

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