Олександр Звєрєв не встигне відновиться до Wimbledon

Миша Звєрєв, брат третьої ракетки світу Олександра Звєрєва, повідомив, що німецький тенісист не встигне відновитися до Wimbledon після травми, отриманої в півфіналі Roland Garros.

Мішу Звєрєва цитує Sport.Sky.Germany:

Саша сильний, у нього сильне тіло, воля і сім'я, яка його підтримує. Думаю, він повернеться ще сильніше, ще більш зрілим, ще більш спокійним, ще більш впевненим в собі».