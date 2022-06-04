Подарунок на День народження вдався. Надаль на відмові Звєрєва вийшов в свій 14-й фінал на Roland Garros
Звєрєв: «Схоже, у мене дуже серйозна травма»
Німець прокоментував результат півфіналу Roland Garros
16:00
Третя ракетка світу Олександр Звєрєв прокоментував травму, яку отримав в півфіналі Roland Garros.
«На корті був дуже складний для мене момент, матч був просто фантастичний, поки не сталося те, що трапилося. Схоже, у мене дуже серйозна травма, але медична команда і лікарі все ще перевіряють. Ми будемо тримати вас в курсі і повідомимо, як тільки дізнаємося більше.
Звичайно, я хочу привітати Рафу. Неймовірно бачити його в 14-му фіналі, і сподіваюся, він зможе дійти до кінця і знову створити історію. Але для мене сьогодні був непростий момент, і я буду тримати всіх в курсі».
A message from Sascha @ AlexZverev I # RolandGarros pic.twitter.com/0yOhPq3EB7- Roland-Garros (@ rolandgarros) June 3, 2022
У півфіналі Roland Garros Олександр Звєрєв програв Рафаелю Надалю.
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