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Звєрєв: «Схоже, у мене дуже серйозна травма»

Німець прокоментував результат півфіналу Roland Garros
Теніс Grand Slam
16:00
Звєрєв: «Схоже, у мене дуже серйозна травма»

Третя ракетка світу Олександр Звєрєв прокоментував травму, яку отримав в півфіналі Roland Garros.

«На корті був дуже складний для мене момент, матч був просто фантастичний, поки не сталося те, що трапилося. Схоже, у мене дуже серйозна травма, але медична команда і лікарі все ще перевіряють. Ми будемо тримати вас в курсі і повідомимо, як тільки дізнаємося більше.

Звичайно, я хочу привітати Рафу. Неймовірно бачити його в 14-му фіналі, і сподіваюся, він зможе дійти до кінця і знову створити історію. Але для мене сьогодні був непростий момент, і я буду тримати всіх в курсі».

У півфіналі Roland Garros Олександр Звєрєв програв Рафаелю Надалю.

Рене Тер Велде
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Олександр Звєрєв Рафаель Надаль

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