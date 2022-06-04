Звєрєв: «Схоже, у мене дуже серйозна травма»

Третя ракетка світу Олександр Звєрєв прокоментував травму, яку отримав в півфіналі Roland Garros.

Звичайно, я хочу привітати Рафу. Неймовірно бачити його в 14-му фіналі, і сподіваюся, він зможе дійти до кінця і знову створити історію. Але для мене сьогодні був непростий момент, і я буду тримати всіх в курсі».