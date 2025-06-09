Світоліна оновила позиції у рейтингу WTA, Калініна повернулася до топ-100
Стародубцева встановила особистий рекорд
близько 7 годин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг Туру після завершення Roland Garros.
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 13-ту сходинку.
Ангеліна Калініна повернулася до топ-100 і тепер займає 96-ту позицію.
Юлія Стародубцева стала 67-ю – особистий рекорд тенісистки.
Француженка Лоїс Буассон піднялася на 296 позицій – тепер вона 65-та.
Рейтинг WTA станом на 9 червня:
1. Аріна Соболенко – 11553 очка
2. Корі Гауфф (США) – 8083
3. Джессіка Пегула (США) – 6483
4. Жасмін Паоліні (Італія) – 4805
5(7). Чжен Ціньвень (Китай) – 4668
6. Мірра Андрєєва – 4636
7(5). Іга Свьонтек (Польща) – 4618
8. Медісон Кіз (США) – 4484
9(10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3684
10(9). Емма Наварро (США) – 3649
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13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 3035
26 (25). Марта Костюк (Україна) – 1736
45 (48). Даяна Ястремська (Україна) – 1159
67 (81). Юлія Стародубцева (Україна) – 924
96 (113). Ангеліна Калініна (Україна) – 708
151. Дар'я Снігур (Україна) – 485
202 (217). Олександра Олійникова (Україна) – 351
244 (256). Анастасія Соболєва (Україна) – 306
Нагадаємо, американка Коко Гауфф стала чемпіонкою Roland Garros-2025.